2024-2025 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Okulların açılmasının üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen Şehreküstü’de abonman kart sırası hala devam ediyor.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Öğrenci kartı almak isteyen ya da yaşlı kartı vizesini uzatmak isteyenler, BURULAŞ seyahat kartı ofislerine başvurmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle Şehreküstü seyahat kartı ofislerinde işlem sırası bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

ŞEHREKÜSTÜ SEYAHAT KARTI OFİSLERİ HANGİ SAATLERDE ÇALIŞIYOR?

Şehreküstü Mahallesi’nde bulunan Haşimişcan Caddesi’ndeki Bursaray Şehreküstü İstasyonu’nda hizmet veren seyahat kartı ofisi hafta içi 08:00-17:30 saatleri arasında kesintisiz hizmet verirken, cumartesi günleri 10:00-15:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Şehreküstü BURULAŞ seyahat kartı ofisi pazar günleri ise hizmet vermiyor.

Şehreküstü seyahat kartı ofisleri 12:30-13:30 saatleri arasında öğle molası verirken, Cuma günleri ise 12:30-14:00 saatleri arasında kapalı kalıyor.

60 YAŞ ÜZERİ, ÖĞRENCİLER VE VİZE YAPTIRMAK İSTEYENLER SIRA BEKLİYOR

63 yaşında olan ve Bukart vizesi için işlem sırası bekleyen Ümmügülsüm Çelik, Herkes Duysun ekibiyle görüşlerini paylaştı.

Sabah saatlerinde seyahat kartı ofisine geldiğini fakat 25 dakikadır sıra beklediğini belirten Çelik, “Okulların açıldığını unutmuşum. Öğrencilerin bu kadar yoğunluk oluşturacağını tahmin edemedim. Yılda bir kez vize yaptırıyorum ve her yere ücretsiz gidiyorum. Bu hizmetten çok memnunum. Bize bu hakkı tanıyan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.