Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Sevgililer Günü’ne yönelik hazırladığı konser programında cazın zarif dokunuşlarıyla çok sesli müziğin zenginliğini bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - Dinleyicilere keyifli bir müzik deneyimi sunmayı amaçlayan konser, seçkin sanatçıların sahnesinde hayat buluyor. Gecede, vokaliyle dinleyicilerin ruhuna dokunan Ece Göksu, ona eşlik eden değerli müzisyenler Berke Özgümüş, Ercüment Orkut, Eylül Biçer ve Volkan Topakoğlu ile birlikte sahnede olacak.

Konserin şefi Tolga Taviş yönetiminde, müziğin sıcaklığı hep birlikte hissedilecek.

Sanatın ve müziğin birleştirici gücünün hissedileceği bu gecede, dinleyiciler müziğin sıcaklığında buluşacak.