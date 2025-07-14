Bursa Sigorta Acenteleri Derneği’nin Ramada Otel’de düzenlediği kahvaltıda, sektörün geleceği ve sorunları masaya yatırıldı. TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, acentelere derneklere sahip çıkma çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’da faaliyet gösteren sigorta acenteleri, Bursa Sigorta Acenteleri Derneği’nin Ramada Otel’de düzenlediği kahvaltı organizasyonunda buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya, derneğin geçmiş dönem başkanları ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Adnan Çelik de katıldı.

1959 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski sigorta acenteleri derneği olan Bursa Sigorta Acenteleri Derneği’nin, sektöre katkıları ve faaliyetleri toplantıda paylaşıldı.

Dernek Başkanı Levent Yılmaz, sigorta acenteliği mesleğinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji ve yapay zekânın sektördeki dönüşümüne dikkat çeken Yılmaz, iklim değişikliği gibi küresel faktörlerin acentelik mesleğine etkilerini vurguladı ve acentelerin bu değişime hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, Türkiye’deki sigorta acentesi derneklerinin oluşturduğu birliğin gücüne işaret ederek, “Devlet kurumlarıyla uyum içinde çalışan bu yapı, sektörel sorunları en üst mercilere taşıyabilecek kapasitede. Federasyonumuzun yaptığı anlaşmalar, acentelerin maliyetlerini düşürüyor ve hayatını kolaylaştırıyor” dedi. Çelik, acentelere illerindeki derneklere sahip çıkarak bu yapıları güçlendirme çağrısı yaptı.

Toplantıda söz alan eski başkanlardan Kadir Canıtez, 1999 Marmara Depremi’nde derneğin özverili çalışmalarını hatırlattı. Sigortacılık Kanunu’nun çıkarılmasında Türkiye genelinde yapılan toplantılara katılımlarını anlatan Canıtez, “O dönemde Ünal Mutlu, Zekir Seferler, Remzi Çalışkan, İrfan İriz, Esra Yüzel ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla büyük bir dayanışma gösterdik.

Acentelerimizin sorunlarının, Federasyon Başkanımız Adnan Çelik ve Dernek Başkanımız Levent Yılmaz’ın özverili çalışmalarıyla çözüleceğine inanıyorum” dedi.