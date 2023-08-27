Bursa'dan ünü ülke sınırlarını aşan, lezzeti ve kalitesi coğrafi işaret tescilli Bursa Siyah İnciri'nin hasat etkinliği bu yıl Mudanya'dan başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği tarafından coğrafi işaret tescili 'Bursa Siyahı' olarak önemli bir ihracat ürünü olan incirin Bursa'daki ilk hasadı Mudanya'nın kırsal mahallelerinden Akköy'de gerçekleştirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen hasat etkinliğine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, İlçe Müdürü Ergün Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ve üretici çiftçiler katılım sağladı.

Hasat başlangıcında üreticilerle bir araya gelen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, uzun raf ömrü, iriliği ve tadıyla dünyanın en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen Bursa Siyah İnciri'nin Türkiye ve Bursa için önemli ihracat bir ürünü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin incir ihracatı yapabilen ender ülkelerden biri olduğunun altını çizen Müdür Aygül, geçen yıl 350 bin ton incir üretildiğini, Bursa incir üretiminde 2021 yılına oranla yüzde 12 artışla 27 bin 976 ton üretim gerçekleştirerek, yaklaşık yüzde 8 üretim payı ile Türkiye'de 3. sırada yer aldığını anımsattı. Müdür Aygül, bu yılki üretim miktarının ise yaklaşık yüzde 28 artışla 36 bin ton olarak tahmin edildiğini duyurdu.

YENİ İNCİR ALANLARI ARTIYOR

Üreticilere incir fidanı dağıtımı yapılarak incir alanının artırılması ve mevcut incir bahçelerinde verimin artırılmasına yönelik çalışmaların son 5 yılda hız kazandığını kaydeden Müdür Aygül, yeni tesis edilen incir bahçelerin verim çağına ulaşması ile birlikte üretim miktarında ciddi artışlar olacağını öne sürdü.

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, ilçede siyah incirin zeytinden sonra ikincil ürün olarak başı çektiğine dikkati çekerek, çiftçilere eğitim ve çalışmalar verdirmeye devam ettiklerini ve daha fazla verimli üretiminin devam edeceğini düşündüklerini söyleyerek, kooperatifleşmenin önemine vurgu yaptı.

PROTOKOL İNCİR TOPLADI, ALIM MERKEZLERİNİ ZİYARET ETTİ

Binbir emek ve gayretle üretilen siyah incir hasadının üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, daha sonra katılımcı diğer protokol üyeleri ve üreticilerle birlikte incir bahçesinde üreticilerle birlikte incir toplarken, mahalledeki alım merkezlerini de ziyaret etti.