Bursa'nın Mudanya ilçesinde incir üretim alanlarından Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik personeller, yaptıkları arazi kontrolleri ile patolojik etmenlere bağlı olabileceği değerlendirilen belirtiler tespit etti.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekiplerin arazi kontrolleri ve incir üreticilerinden gelen şikayetler üzerine yapılan saha çalışmalarında patolojik etmenlere bağlı olabileceği değerlendirilen belirtiler üzerine Yalova’da bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü inceleme yaptı.

Önemli bir ihracat ürünü olan Bursa Siyah İncirinin kalite ve ürün veriminin olumsuz etkilenmemesi ve bunun yanında da mücadelenin teknik talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi için harekete geçen ekipler, gerek görülmesi halinde mücadelede kullanılabilecek tavsiyelerin belirlenmesi amacıyla Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün teknik personelleri ile birlikte gerekli çalışmaları yürüttü.

Çalışmalara Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergun Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız da katıldı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından laboratuvar çalışmaları yapılmak üzere incir bahçelerinden numuneler alındı. Ortaya çıkacak sonuçlar sonrasında detaylı çalışma ile ilgili üreticilerin bilgilendirileceği kaydedildi.