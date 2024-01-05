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İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen 6 yıl önce coğrafi işarete kavuşan "Bursa Siyah İnciri", uluslararası coğrafi işareti için Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesi'nde askıya çıktı.BURSA (İGFA) - Köy-Koop Bursa Bölge Birliği Başkanı Osman Özkan, uluslararası standartlara yükselen Bursa siyah İnciri ile ilgili gelişmeyi Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan "Gerçek Sesler" programında duyurdu. Özkan, 2018 yılında Bursa Bölge Birliği olarak Tarım Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Coğrafi İşaret Tescilini "Bursa Siyahı / Siyah Bursa İnciri / Bursa Siyah İnciri" menşe adıyla aldıklarını hatırlattı.

AB TESCİLİNDE SIRAMIZI BEKLİYORUZ

Coğrafi işaretli ürünlerin katma değere dönüştürülerek ticari ve ekonomik hayata kazandırılması yönünde Türk Patent aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na yapılan başvuruyla ilgili, AB'nin Resmi Gazetesi'nde 3 ay sürecek ilan aşamasının başladığını duyuran Özkan, askı sürecinde bir haftayı geride bıraktıklarını, ilan aşamasının tamamlanmasıyla uluslararası tescile kavuşacağını belirtti.

Bu arada Bursa ile özdeşleşen meyveleri 'Bursadan' markası ile yurtiçi ve yurtdışı pazarına gönderebildiklerine dikkati çeken Özkan, ortakların pazarlama ilişkilerinde de yardımcı olduklarını söyledi. Birliğe bağlı 10 soğuk hava deposunun olduğunu belirten Osman Özkan, inciri 42 güne kadar tutabildiklerini ve daha iyi saklayabilmek için de ülke genelinde çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

KIŞLIK SEBZEDE YERİNDE ÜRETİMLER SAĞLANMALI

Üreticinin ana sorunun pazar olduğunu ifade eden Özkan, Bursa çiftçisinin yeterince bilinçli olduğu için ürün üretmede sıkıntılar yaşamadığını ancak pazarlama konusunun da güçlü kooperatiflerle aşılabileceğini söyledi. Özkan ayrıca, Bursa'da bir çok kışlık sebzelerin gelişmiş seralarının kurularak yerinde üretimiyle sevkiyattaki sorunların ve kayıpların da giderilebileceğini belirterek, "Yerinde üretim sadece Bursa'da değil, ülke genelinde olmalı. Gelecek yıllarda özellikle sebze kanalında illerinde üretim yapılırsa, maliyetler düşer, tüketiciler de daha ürünleri daha ucuza almış olur" diye konuştu.