Bursa Serbest Mimarlar Derneği (Bursa SMD), Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na önemli bir ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Mimarlar Derneği (Bursa SMD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek, Sayman Zuhal Aslı Saka ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bostancı, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Şenkal Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kırlı Özer ve Öğr. Gör. Özge Tümer Yıldız’ı dekanlık binasında ziyaret etti.

“KÜÇÜK DESTEKLERLE KATKI SAĞLAMAK MÜMKÜN”

Bursa SMD yönetiminin ziyaretince çok memnun olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, BUÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin meslek hayatına daha donanımlı başlamaları için staj olanaklarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Arslan, “Aslında çok küçük desteklerle üniversiteye katkı sağlamak mümkün. Dekan olduğumdan beri gönlümde olan, fakat daha önce çalışma alanı oluşturmadığım bir konu vardı, yapay zeka ve dijital mimarlık. Bu nedenle Mimarlık Fakültesi bünyesinde 3D yazıcılar, sanal gerçeklik gözlükleri gibi donanımlarla küçük çaplı bir laboratuvar kurmak istiyorum. Çünkü gençler bu teknolojilere çok hevesli. Bu alanda çalışmalar yapabilmek için yüksek kapasiteli bilgisayarlar, 3D yazıcılar ve VR gözlüklerine ihtiyaç duyuyoruz. Artık büyük inşaat firmalarında bile sanal gerçeklik gözlükleri kullanılıyor; bu da mimarlıkta yeni bir sektörün habercisi. Bu sektör yalnızca projecilikten ibaret değil. Gençler, farklı firmalara 3D tasarımlar sunarak bile bir kariyer oluşturabilir. Bu sebeple üniversitelerde bu alanların eğitimine ağırlık verilmesi gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Arslan ayrıca, “Bursa, diğer büyük şehirlerin aksine mimarlık öğrencilerinin kendilerini geliştirebileceği ve kentle iç içe olabileceği etkinlikler açısından oldukça yetersiz kalıyor. Üniversiteler şehirden uzak ve öğrencilerin kentle teması çok zayıf” diyerek öğrencilerin kentle daha fazla temas edebilmesini sağlamak için üniversite dışındaki farklı noktaları etkinlik alanı haline getirmenin önemli olduğunu vurguladı.

“GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK MÜMKÜN”

Bursa SMD Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek ise, öğrencilere yönelik staj programlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin mekan kullanımında her türlü desteği sağlamaya hazırız. Asıl amacımız, şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek ve mimarlık ile toplum arasında bir köprü kurmak. Türkiye’de özellikle Bursa’da bu tür farkındalıklar oldukça eksik. Her yıl ulusal düzeyde öğrenci yarışmaları düzenlemeyi planlıyoruz. Özellikle diploma projelerini yarışma formatında değerlendirerek genç mimar adaylarının özgün fikirlerini teşvik etmek istiyoruz. Genellikle konut temalı kentsel dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyoruz ve bu projelerde ortaya çıkan ilginç fikirlerin mimarlık ofisleri ve inşaat sektörüne de ulaştırılması hedefleniyor. Sonuç olarak, bu görüşmeler ve projeler sayesinde Bursa’da mimarlık alanında öğrenci ve kent ilişkisini güçlendirmek, eğitimde pratik fırsatlar yaratmak ve mimarlık bilincini artırmak için önemli adımlar atılmakta. Belediyeler, üniversiteler ve meslek kuruluşları arasında kurulacak güçlü iş birlikleri ile bu çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

“ULUSAL MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI’NIN İKİNCİSİNİ HAZIRLIYORUZ”

Görüşmenin sonunda Bursa SMD YKB Can Şimşek, geçen yıl ilki düzenlenen ‘Ulusal Mimarlık Öğrencileri Fikir Projesi Yarışması’nın bu yılda düzenleyeceklerini belirtti. 2024 yılında “Mimarlık Pavyonu” temasıyla açılan ve toplam 150 bin lira ödül verilen yarışmanın ikincisi ile ilgili hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyleyen Şimşek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültelerinden ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden danışman jüri üyelerinin yer alacağı yarışmada konu belirleme ve jüri oluşturma çalışmaları devam ediyor. Yarışmanın geçen yıl olduğu gibi Kasım ayının sonlarında ilan edilmesi bekleniyor” dedi.