Bursa’da Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının gerçekleştirdiği Gazze konulu basın açıklaması BAOB’ta başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlediği Gazze temalı basın toplantısı, Bursa Akademik Odalar Birliğinde (BAOB) yapıldı. Basın toplantısında, Gazze’ye edilen zulüm dair önemli açıklamalarda bulundu.

“BU BİR KATLİAMDIR”

Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birinin gerçekleştiğini belirten Bursa SMMM Odası Başkanı Hüseyin Halil, “Gazze’de soykırım yapan İsrail’e karşı sözün tükendiği yere gelmiş bulunmaktayız. İsrail yönetimin ateşkes çağrılarına rağmen devam ettiği soykırımı kınıyoruz. Bu bir katliamdır. Sessiz kalmıyoruz. Yüzyıllardır farklı kültürlerden ve dinlerden huzur içinde yaşadığı Filistin'de acilen güvenli bir bölge oluşturulmalıdır. Sağlık ve gıda yardımları da bölgeye ulaştırılmalıdır. Uluslararası kamuoyu bu konuda önlem alıp destek olmalıdır. Barış, adalet ve insan haklarına saygı temeline oluşturmamız için bu mücadeleye devam edeceğiz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinlilere de Allahtan rahmet diliyoruz. Bursa SMMM Odası olarak bu zulmü, işkenceyi, baskıyı, sindirmeyi ve ölümleri kabul etmiyoruz. Yurtta sulh cihanda sulh diyoruz.” ifadelerini kullandı.