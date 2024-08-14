Bursa Tabip Odası bugün, ‘vergide adalet’ konulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Vergi sisteminin eleştirildiği basın açıklamasında, vergi oranlarının yetkililer tarafından yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası (BTO), Aile Sağlığı Merkezi çalışanları için başlattığı "Vergide Adalet" eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Dün TÜRK-İŞ sendaikasının yaptığı ‘vergide adalet’ konulu basın açıklamasının ardından Bursa Tabip Odası da vergi oranlarını eleştirmek üzere sahaya indi.

MAAŞ VE VERGİLERE ADALET ÇAĞRISI

Bursa Tabip Odası, Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Esenevler 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bursa Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Başkanı Özlem Sezen tarafından okunan açıklamada vergi sistemi eleştirilerek “Vergilere ve maaşlara adalet getirilsin.” denildi.

Tabip Odasının, vergide adalet arayışının 23. haftasında olduğu hatırlatılan açıklamada, “Sayın Hazine ve Maliye Bakanı vergide adalet ve etkinlik paketi çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı hatırlarsınız. Biz de aile hekimleri olarak vergide ‘adalet’i bir kere daha vurgulamak için burada toplandık. Önerilerimizin dikkate alınacağına inanıyoruz.” denildi.

VERGİ AFFI HABERLERİNE TEPKİ

Pek çok büyük şirketin vergi borcunun affedildilmesine dair haberle tepki gösterilen açıklamada, “Bazı büyük şirketlerin hiç vergi ödemediği sosyal medyada paylaşılırken, zarar beyan eden 735 şirket hakkında incelemenin sürdüğünün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanması bizleri umutlandırdı. Dileriz özenli denetimler sonucunda yalan beyanda bulunanlara gerekli cezalar uygulanır ve tüm şirket ve kurumların adil bir şekilde vergi ödemeleri sağlanır.” ,fadelerine yer verildi.

“VERGİLER ADİL DEĞİL”

Ücretli çalışanların maaşlarından artan oranlarda vergi kesintisi yapılmasına da tepki gösterilen açıklamada, “Emeğimizin karşılığı olmasını beklediğimiz maaşlarımızın, alım gücünün giderek azalmasını adil bulmuyoruz ve takdir edersiniz ki yıl içinde hak edişlerimizden %35’lere varan vergilerle maaş kesintileri yapılması hiç adil değildir. Toplanan vergi gelirlerinin %65’inin dolaylı vergiler olan ÖTV ve KDV ile kazanıldığı söylenirken, temel tüketim ürünlerinde bile yükselen vergiler adil değildir. Tüm çalışanlar zaten hayatın doğal akışı içinde bu dolaylı vergileri öderken bir de maaşlarından %35’lere varan oranda vergi kesintisi yapılması adil değildir. Çalışanların maaşlarından damga vergisi kesintisi adil değildir. Aile hekimleri ve Aile sağlığı çalışanlarına destek, teşvik ödemesi gibi zaten emekliliğe yansımayan ödeme kalemlerinin de vergiye dâhil edilmesi adil değildir. Maaş zammı yapıldı haberleri yayılırken zamlı maaşlarımızın daha elimize geçmeden artan vergi dilimine girerek kesintiye uğraması adil değildir.” ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIĞA ADALET ÇAĞRISI

Daha adil bir vergi sistemi için harekete geçilmesi adına Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapacağınız vergide adalet ve etkinlik çalışmalarında gelir vergisi dilimlerinin maaş artış oranları da göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Temel tüketim ürünlerinde vergilerin adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve temel gıda ürünlerinde vergi alınmamasını talep ediyoruz. Biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına emekliliğe yansıyacak şekilde tek bir ödeme kalemi ile adil bir hak ediş planlanması yapılmasını talep ediyoruz. %35'lere varan artan vergiler yerine sabit ve adil bir vergilendirme sistemi çalışmaları yapılmasını talep ediyoruz. Tüm bu açıklamaların daha iyi şartlarda yaşayan, mutlu, müreffeh ve daha sağlıklı bir ülke geleceği için dikkate alınmasını talep ediyoruz.”