Bursa Tabip Odası’nda "Afetler, acil ve olağandışı durumlar olmadan önce ne yapmalı? Nasıl yapmalı?" adlı söyleşi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da afetler, acil ve olağandışı durumlar olmadan önce ne yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Kurumsal Bakış Açısı İle Afet-Acil Durum Hazırlıkları söyleşisi Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş moderatörlüğünde tartışıldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde Türkan Saylan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Dr. Seçkin Kara ve Dr. Hamit Işıkalp de konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş’ın açılış konuşması ile başladı. Daha sonra Dr. Seçkin Kara, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlere ilişkin bölgedeki izlenimlerini fotoğraf ve videolar ile aktararak afet öncesi ve sonrasındaki uygulamaların önemini değerlendirdi.

Deprem bölgesine ulaşımda araç kiralamakta zorlandıklarını depremden kaynaklı firmaların araç kiralamak istemediklerini bölgeye 5 gün sonra ulaştıklarını belirterek, bu süreçte Bursa Tabip Odası’nın büyük desteği olduğunu söyledi.

Dr. Seçkin Kara, ‘afet konusunun kurumsal karşılığını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok geniş bir alanı ve büyük bir nüfusu etkilediğini, deprem bölgesine neden geç kalındığını ve bazı şeylerin neden olması gerektiği gibi olmadığının üzerinde durarak, “Medya mecralarında deprem farklı boyutlarıyla her gün, her saat işlenmektedir. Ancak burada bazı eksikleri gözlemliyoruz. Bunlardan bir tanesi, bu konulara ilişkin görüş belirtenlerin bir kısmının bu konulara ilişkin doğru dürüst bilgisi yok. Araştırma yapma ihtiyacı duymadan konuşuluyor. Şablon eleştiri alışkanlığı oldukça yaygın. Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkenin problemlerini bizim meslek örgütleri olarak sahiplenmemiz, sorumlu insanlar olarak da gerçekliği doğru dürüst, olması gerektiği gibi kavramamız, olayları araştırmamız ve hadisenin derinliği bilmemiz lazım ki ne yapacağımızı bilelim” diye konuştu.

Söyleşinin geri kalan kısmında Dr. Hamit Işıkalp, meslek örgütlerinin koordinasyonu çerçevesinde ve ya bireysel düzeyde sağlık çalışanlarının afet durumlarında ve acil-olağandışı durumlar öncesinde oluşturabileceği hazırlık çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Dr. Hamit Işıkalp, yönetmeliklerde her şeyin afet durumu için hazırlıklı olduğunu ancak en yakın örneği pandemide bile bu konuda yetersiz kalındığını belirtti.

Söyleşi sonunda Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş, Dr. Seçkin Kara ve Dr. Hamit Işıkalp’e birer plaketle teşekkür etti.