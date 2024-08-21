Bursa Tabip Odası, 'sarı serum' , 'atom serum' gibi bilimsel temele dayanmayan damar içi tedaviler konusunda Sağlık Bakanlığı ve belediyeleri daha etkin denetim için göreve davet etti. Odadan yapılan açıklamada, sağlık kabinlerinin reçetesiz şekilde benzer uygulamaları evde uygulayarak konuyu daha da tehlikeli hale getirdiğine vurgu yapıldı.BURSA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği Bursa Tabip Odası olarak son yıllarda ve özellikle tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinden sonra giderek artan oranlarda yetkisiz kişilerce hastalara damar içi tedaviler uygulandığını ve ciddi yan etkilerin oluştuğunu üzüntü ve endişe ile izlediklerini belirtti.

Hastaya teşhis koyma, reçete yazma, hangi tedavinin uygulanacağına karar verme, vücuda herhangi bir iğne sokma ya da damar içi tedavi uygulama yetkisi hekimlere verildiğinin altı çizilen açıklamada, "Aldığı eğitim gereği hekimler ne uygulanacağına karar vererek kendi gözetimi altında hemşire ya da diğer yardımcı sağlık personeline bu uygulamaları yaptırabilir. Sağlıklı Yaşam Merkezleri adı altında aslında sadece danışmanlık yetkisi olup tedavi yetkisi olmayan, yardımcı sağlık personelleri tarafından açılıp yeterli sağlık denetimi yapılmadığı için her türlü tedaviyi kafasına göre uygulayan merkezlerin sayısı ne yazık ki giderek endişe verici oranda artmaktadır. Keza sağlık kabinleri de reçetesiz bir şekilde benzer uygulamaları bırakın bir sağlık kuruluşunda olmayan evde uygulama yaparak konuyu daha da tehlikeli hale getirmektedir" denildi.

Sosyal medyada “sarı serum”, “atom serum” gibi hiçbir bilimsel temele dayanmayan, isteyene hekim onayı olmadan uygulanan damar içi tedavilerin hayatı tehdit edici ciddi yan etkileri olabileceği konusunda kamuoyunu uyardıklarını belirten Oda yönetimi, açıklamalarında, "Bazı enfeksiyonlarda, enfeksiyonun geçirildiği anda yüksek doz vitamin uygulamaları hastalığı daha da şiddetlendirebilir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nı ve belediyeleri daha etkin denetim için göreve çağırıyor, halkımıza yetkisiz ve hekim olmayan yerlerde gelişigüzel tedaviler almamaları konusunda hassas olmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.