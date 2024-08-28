Sanayi kenti olarak bilinen Bursa’nın, Türkiye’de tarım faaliyetlerinde de zirveye oynaması Bursa sakinlerini memnun ediyor.BURSA (İGFA) - Sanayisi ve yeşili ile ün salmış olan Bursa, geçtiğimiz günlerde tarım faaliyetlerinde yaşadığı kriz ile gündeme gelmişti.

Çiftçiler ve üreticiler pahalılıktan yakınırken yaptıkları protesto ile Bursa’nın ve ülkemizin tarımda fahiş fiyatlarla mücadele etmesi gerektiğini belirtirken, vatandaşlar da duruma sessiz kalmadı.

Bursa vatandaşları Pazar fiyatlarının arttığını ve üreticinin de elinin kolunun bağlandığını söylerken şöyle konuştu:

“TEZGAHTA FİYATLAR CEP YAKIYOR”

“Çiftçimiz ve üreticimiz sonuna kadar haklı. Fahiş fiyatlar tezgahlardan önce onlara yansıyor. Tezgahlarda elimiz kolumuz bağlandı, alışveriş yaparken gramajlardan düşmeye devam ediyoruz. Durumun böyle ilerlemesi tarımsal faaliyet açısından sadece Bursa’yı değil ülkemizi de abluka altına alır. Bir an önce tarım politikalarında iyileştirmeye gidilmeli. çiftçiye destek verilmeli. Kooperatifler kurulmalı ve aracılar aradan çıkarılmalı. Aracılar hem üreticinin hem de tüketicinin hakkını cebine koyuyor.”