Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2022 - 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildiBURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi 2023 yılı mezunlarını uğurladı.



BTÜ’nün Mimar Sinan Yerleşkesi'ndeki mezuniyet töreni Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrenciler, aileleri, akademik ve idari personelin katılımlarıyla gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar bu yıl itibari ile BTÜ’nün 8’inci mezunlarını verdiklerini belirterek, bu yıl mezun sayısının bin 200 olduğunu söyledi.

Her bir mezunu ile ayrı ayrı kıvanç duyduklarını dile getiren BTÜ Rektörü Çağlar, “Bir üniversitenin sunduğu eğitim kalitesinin niteliğini ne kadar eski olduğu değil, oluşturduğu eğitim modelinin güncel ve sahip olduğu eğitim öğretim materyallerinin kalitesine, uyguladığı sistemin niteliğine ve öğrenci akademisyen ilişkisinin oluşturduğu sinerjiye bağlıdır. BTÜ, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla iyi bir üniversitenin sahibi olduğu bu özellikleri edinmiştir. BTÜ’nün bilgiyi en doğru şekilde öğrenciye aktarması ve bir bilgi ekosistemini oluşturmuş olması diğer üniversitelerden farklı kılan tarafımız.” diye konuştu.

Türkiye’nin her alandaki millileşme ve yerlileşme hedeflerine dikkat çeken Çağlar, bu hedeflere ulaşmak için Üniversite – sanayi işbirliğin önemli olduğunu söyledi.

BTÜ Rektörü Çağlar’ın ‘2022 – 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Törenin’de davetlilere hitap ettiği konuşmasının son bölümünü mezun olan öğrencilere ayırdı. Bu bölümde Çağlar, mezun olmak ile eğitim sürecinin sona ermediği belirterek, her zaman kendilerini geliştirmelerini ve öğrenmeye devam etmelerini tavsiye etti.

Dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ve kütük çakma ile devam eden tören, kep atma ile sona erdi