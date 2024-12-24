Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bosch Güç Çözümleri Bursa Fabrikası üst yönetimi, hidrojen alanındaki Ar-Ge iş birliklerini geliştirmek üzere bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Kamu ve özel sektör paydaşlarıyla pek çok akademik ve bilimsel iş birliğine imza atan Bursa Teknik Üniversitesinin, Bosch firması ile de çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bosch Bursa üst yönetimini ağırladı. Hidrojen alanındaki Ar-Ge iş birliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen toplantıda, Bosch Ticari Genel Müdürü Gitta Unger ve Bosch Teknik Genel Müdürü Dirk Arnold’a BTÜ’nün hidrojen enerji sistemleri çalışmaları hakkında bilgi verildi.

BTÜ’nün, geleceğin temiz enerjisi hidrojen alanında önemli çalışmalar başlattığını ifade eden Rektör Naci Çağlar, bu noktada Bosch ile iş birliği yapmanın önemini dile getirdi.

Rektör Çağlar, “Robot ve akıllı sistemler alanında uzmanlaşan üniversitemizi, hidrojen çalışmaları alanında cazibe merkezine dönüştürme hedefimiz bulunuyor. Bu kapsamda hidrojenin verimli bir şekilde kullanılması için çeşitli yenilikçi yöntemler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dolayısıyla Bosch Bursa Fabrikası ile BTÜ’nün güçlü yanlarını birleştirerek, hidrojen alanında yenilikçi çözümler ve iş birlikleri oluşturmayı önemsiyoruz. Güçlü akademik kadromuz ve sektöre hazırladığımız öğrencilerimizle beraber Bosch ile sadece hidrojen sektörüne yönelik değil pek çok alanda yenilikçi projeler hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

“BTÜ MEZUNU İYİ MÜHENDİSLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Bosch Ticari Genel Müdürü Gitta Unger ve Bosch Teknik Genel Müdürü Dirk Arnold, toplantı için Rektör Çağlar ve tüm yönetime teşekkür ederek, üniversiteden gelecek tüm fikirlere açık olduklarını dile getirdi. Bosch Endüstriyelleştirme Alan Yöneticisi Yıldırım Arslan ise yüksek teknolojili firma olan Bosch’un sadece insan kaynağına değil yeni mezun iyi mühendislere de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “İyi mühendisler için Bursa Teknik Üniversitesi, lokaldeki çok önemli bir partnerimiz olmaya devam edecek. Bunun yanında bilimsel ve akademik çalışmalar ile hidrojen konusundaki projelerde de BTÜ ile aynı yöndeyiz. Üniversitemiz ile önümüzdeki dönemlerde yine birbirinden değerli projelerde buluşmayı arzuluyoruz” diye konuştu.

BOSCH BURSA ÜST YÖNETİMİNDEN BTÜ LABORATUVARLARINA ZİYARET

Toplantı, Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Bayrak’ın, hidrojen enerjisi sistemleri test laboratuvarı çalışmaları ve BTÜ ATAK-H hidromobil öğrenci takımı hakkında yaptığı sunum ile devam etti.

Rektörlük Lokali’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Bosch Otomasyon Eğitim Seti Hibe Teslim Töreni ve Hidrojen Enerjili Taşıt Sistemleri Laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi. Saha ziyareti, BTU ATAK-H Hidromobil aracının incelenmesiyle son buldu.