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Kariyer konusunda Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) mezunlarının en şanslılardan olduğu istatistiklerle ortaya konurken, BTÜ kariyer konusunu, bir adım daha öteye götürdü. Bundan böyle tüm 1’nci sınıf öğrencilerine bahar yarıyılında “Kariyer Planlama” dersi verilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)'nde kariyer, 1’nci sınıfta planlanacak.

İşletmede Meslek Eğitim Programı (İMEP), kariyer seminerleri, firmalarla iş birliği toplantıları gibi “kariyer” odaklı çalışmalara imza atan BTÜ’de bu dönem “Kariyer Planlama” dersi başlıyor.

Kariyer Planlama Dersi, 1’nci sınıf öğrencilerine bahar döneminde zorunlu olarak verilecek.

Bu yıl 1982 öğrencinin faydalanacağı dersin koordinasyonu, Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) tarafından yapılacak. Toplam 26 bölüm halinde uygulanacak Kariyer Planlama Dersi; 10 hafta teori, 4 hafta sektör buluşmaları,sektörden temsilcilerin derse katılımı ve sektörde çalışan BTÜ mezununun deneyimlerini paylaşacağı oturumlardan oluşacak.Deneyimlerin paylaşılacağı dersler sayesinde öğrenciler,kariyer planlama sürecini öğrenerek geleceklerini şekillendirecek.

SEKTÖRÜN BEKLENTİSİNE GÖRE ŞEKİL ALACAKLAR

Bu ders sayesinde iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması sağlanacak.

Ders kapsamında, öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, yetkinlikleri ve becerileri açısından kendilerini tanıması ve kendi kariyer süreçlerini planlayabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanıyarak, öğrencilerin kendilerini ilgili sektörlerin gereklilikleri doğrultusunda geliştirmeleri de beklentiler arsında yer alıyor.

Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması amacıyla zekâ, kişilik, beceri, değerler ve yetenek konuları kariyerle ilişkileri açısından ele alınacak. İş yaşamına hazırlık sürecinde önem arz eden temel iletişim becerileri, öz geçmiş hazırlama ve etkili mülakat teknikleri gibi konular yine Kariyer Planlama dersinde işlenecek. İş hayatına hazırlık sürecinde kendilerini geliştirecek akademik faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılacak. Bunlara ek olarak, farklı sektörlerle ilgili bilgi verilerek, öğrencilerin kendilerini bekleyen iş hayatıyla ilgili farkındalık kazanması sağlanacak.