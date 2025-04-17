28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin 4. gününde de çocuk ve gençler, kentin salonlarında tiyatro ile gülümsemeye devam etti. Salonların yanı sıra Osmangazi Meydanı ve Hanlar Bölgesi’nde sahnelenen oyunlar da büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk ve gençleri dünyanın seçkin tiyatro topluluklarıyla buluşturduğu 28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 4. gününde de kentin birçok salonunda sanatseverleri buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’nin (ASSİTEJ) sanatsal desteği ile düzenlenen 28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin 4. günü, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Karga ile ayı ya da güneş herkes için parlar” oyunu ile başladı. Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda çocuklar, hayal güçlerini fırsata dönüştürmeyi usta oyuncuların muhteşem performanslarıyla eğlenerek öğrendi.

Bulgaristan’dan Varna Kukla Tiyatrosu’nun Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda sahnelediği “Allegro Vivace” oyununda da minikler sahne sanatlarının dünyasını müzik ve dansla keşfetti. Podyum Sanat Mahal’de ise Polonya’dan festivale katılan Bialystok Kukla Tiyatrosu’nun “Virginia Wolf” oyunu sahnelendi. İki kız kardeşin dokunaklı hikayesinin işlendiği oyunda, kukla teknikleri çocuklarla buluştu.

Özbekistan’ın Kaşkadarya Vilayeti Kukla Tiyatrosu ise Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi’ni dolduran yüzlerce minikle buluştu. Sırtındaki çantası ile okula giden öğrencinin, gölgesini fark ederek yaptığı yolculuğu anlatan “Merhaba Gölgem” oyunu da büyük ilgi gördü.

Birçok miniği ilk defa tiyatro ile buluşturan festivalin diğer oyunu ise Osmangazi Meydanı ile Hanlar Bölgesi’nde sahne aldı. Açık havadaki oyunlarıyla büyük ilgi gören Sosyal Oyun Sokakta ve Sokak Sanatları Derneği (S.O.S) ekibinin Osmangazi Meydanı ile Hanlar Bölgesi’ndeki “Sosyal Clown” gösterisi, küçükleri olduğu kadar büyükleri de doyasıya eğlendirdi.

ATÖLYELERE DE BÜYÜK İLGİ

Festivalin 4. günündeki etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise Özlem Gökbulut’un liderliğindeki drama atölyesi, “Karga ile ayı ya da güneş herkes için parlayacak” oyunu sonrasında Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. 2 bölümden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren atölyede, çocukların tiyatroyu keşfetmeleri ve bu konudaki deneyimleri işlendi. 3 gündür İbis Otel’de devam eden Doç. Dr. Tülay Akgül ve Bahar Çuhadar’ın liderliğindeki atölyede ise katılımcılar, sahnelenen oyunlarda eleştirel bakış açıları hakkında bilgi sahibi oldu.

İLÇELERE TİYATRO MÜJDESİ

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Emre Feza Soysal, Bursa’nın 16 sahnesinin yanı sıra açık alanlarda da gerçekleştirilen festivale ilgi gösteren çocuk, genç, veli ve öğretmenlere teşekkür etti. İlçelerde de organize ettikleri festivalde birçok çocuğun ilk defa tiyatro ile tanışmasının önemine değinen Soysal, bu tür etkinlikleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile kentin en ücra noktalarına götüreceklerinin de müjdesini verdi.