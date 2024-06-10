Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları enstrümanlarla konser verdi.BURSA (İGFA) - Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Dede Efendi salonunda gerçekleştirilen konser etkinliğine Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Bursa’lı İş Adamları okul öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda veli katılım sağladı.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde sosyal ve kültürel becerilerinin geliştirilmesi, arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi, öğrencilerin okul kültürüne ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturan Perküsyon Ekibi öğrencileri verecekleri konsere mesleklerini de dahil ederek, kendi ekipmanlarını kendileri ürettiler.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, “Bende bir Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olarak öğrencilerimizin böyle güzel ve anlamlı projede yer almalarından dolayı mutluluk duyuyorum. Kendi mesleklerini de sanata dahil edip, aynı zaman da çevre duyarlılığına ve geri dönüşüme dikkat çeken bu projeyi gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Metal Teknolojisi Alanında eğitim alan ve projeye dahil olan öğrenciler okulun Sıfır Atık hedefini de göz önünde bulundurarak, atıkların farklı alanlarda da değerlendirildiğini sanatla birleştirerek gösterdi. “Sıfır Atıktan Sanata” temasıyla ve “Hepimizin Bir Dünyası Var “Bilincinin yerleştirilmesinin hedeflendiği projede öğrenciler atık durumda bulunan boya tenekesi, yağ tenekesi gibi metal türündeki eşyaları okul atölyesinde davul, trampet, bango gibi müzik aletlerine dönüştürdü.