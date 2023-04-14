Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Çevre Kulübü' tarafından düzenlenen 'DOĞA' temalı Fotoğraf Yarışması'nın duyurusu yapıldı.BURSA (İGFA) - Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ergün Türk, öğretmenler Zümrüt Kopça, Betül Yalçın ve Özgür Çakar ile birlikte doğa ile olan kopmuş bağları yeniden canlandırmak amacıyla 'Doğa' temalı fotoğraf yarışması düzenlendiğini duyurdu.

Yarışma öncesi BUFSAD Yönetim Kurulu üyelerinden Bekir Bilbey, Ayhan Polat ve Abit Kullebi Doğa Fotoğrafçılığı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

'Doğa Bize Değil Biz Doğaya Ait'iz' sloganıyla yola çıkılan sunum sonrası Müdür Yardımcısı Ergün Türk, katılımcılara teşekkür etti.