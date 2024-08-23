Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Bursa, türkiye’nin turizm potansiyeli yüksek şehirlerinden biri olarak öne çıkarken sektördeki iddiasını da sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa, tarihi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri kendisine çekmeye devam ediyor. Özellikle tarih turizmi alanında Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olan Bursa, turistlere tarihi dokuyu sonuna kadar yaşatıyor.

Bursa, yabancı turist destinasyonlarında yüzde 19,6 ile İstanbul, Kapadokya ve Antalya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 368 bin yabancı turistin ziyaret ettiği Bursa’nın, sezon sonunda bu sayıyı 1 buçuk milyonun üzerine çıkarması bekleniyor.