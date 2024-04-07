Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük tatil turizm sektörünü hareketlendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa SKAL Kulübü Başkanı Meltem Işık Mısırlıoğlu, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla Bursa'daki otellerin asgari yüzde 80’in üzerinde bir doluluğa ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Tatilin olumlu etkilerinin sektöre yansıdığını belirten Başkan Meltem Işık Mısırlıoğlu, “Bu oranın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Ara bir sezon olmasına rağmen, bayram süresince havaların da güzel olması sebebiyle iyi bir bayram geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

Mısırlıoğlu, açıklamasında “Bir kültür ve tarih kenti olan Bursa, bu özellikleri ile bu dönemlerde kültür turizmi için insanların tercih ettiği bir rota olarak öne çıkıyor" vurgusu yaptı.