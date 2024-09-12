Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Bursa'nın Tuz Pazarı, hareketli günler yaşıyor. Pazarın içinde kurulan balık tezgahlarına vatandaşlar rağbet gösteriyorBURSA (İGFA) - Bu sezon, en çok ilgi gören balıklar arasında hamsi, uskumru ve sardalya yer alıyor.

Satışa sunulan balıkların fiyatları ise vatandaşların dikkatini çekti. Hamsi, kilosu 200 TL’den satılırken, uskumru 80 TL, sardalya ise 70 TL’den tezgahlarda yerini alıyor.

Tuz Pazarı esnafı, bu yoğunluğun sezon boyunca devam edeceğini ve balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha dengeli bir seviyeye gelebileceğini belirterek, “İlk günler her zaman biraz pahalı olur, sezon ilerledikçe fiyatlarda düşüş olur.” ifadelerine yer verdi.