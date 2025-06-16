Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kuruluşunun 50. yılını Keles Kocayayla’da düzenlenen piknikle kutladı. Akademik ve idari personelin aileleriyle katıldığı etkinlik, renkli gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle keyifli anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - BUÜ, 50. kuruluş yıldönümü kapsamında Keles ilçesindeki Kocayayla mesire alanında bir piknik organize etti.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile çok sayıda akademik ve idari personel ve aileleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Uludağ’ın adını taşıyan üniversitenin 50. yılında böyle bir organizasyonun ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. “Kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle 50. yılımızı kutluyoruz. Araştırma üniversitesi olarak eğitim kalitemizi ve araştırma kapasitemizi artırmak için çalışıyoruz. Akademik ve idari personelimizin aidiyeti bu süreçte büyük katkı sağlıyor. YÖKAK akreditasyonu için emek veren ve üniversitemizin ilerlemesine destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“AİDİYET VE MUTLULUĞU ARTIRIYORUZ”

50. yıl etkinliklerinin koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, pikniğin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.

“Güzel bir havada, böylesi bir mekânda bir araya gelmekten mutluyuz. Hocalarımız ve personelimiz bu tür bir etkinliğin ilk kez yapıldığını belirterek memnuniyetlerini ifade etti. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Piknik, BUÜ Halkoyunları Topluluğu ve Karizma Show’un gösterileriyle başladı. Türk ve Filistin bayraklarının açıldığı performanslar büyük beğeni topladı.

Öğle yemeği ve çocuklara dondurma ikramının ardından geleneksel oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle devam eden etkinlik, katılımcılara keyifli bir gün yaşattı.