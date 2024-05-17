Coşkunöz Eğitim Vakfı, geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan ve otomotivden medikale, makine takımından savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılan katmanlı üretim alanında nitelikli iş gücünü desteklemek için yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor.BURSA (İGFA) - Ülkemizin istihdam sorununun çözümünde sanayi-üniversite iş birliğinin önemine inanan Coşkunöz Eğitim Vakfı, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Mesleki eğitim programları, burslar, yenilikçi eğitim modelleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve ara eleman yetiştirilmesine destek olan vakıf, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak üzere yeni bir iş birliği yaptı. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünün son sınıf seçmeli derslerinden Eklemeli İmalat Yöntemleri dersini seçen öğrenciler, dersin 14 haftalık teorik eğitim planına ek olarak 4 haftasını Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi (KÜME)’nde, vakfın deneyimli eğitmenlerinden alıyor.

8 Mayıs’ta başlayan uygulama kapsamında Eklemeli İmalat Yöntemleri dersini seçen 23 makine mühendisliği öğrencisi, son teknoloji ürünlerle donatılmış KÜME’de verilen Eklemeli İmalat Yöntemleri dersinde 4 hafta boyunca polimer malzemeler için tasarım, metal malzemeler için tasarım, ardıl işlemler ve güvenlik konularını vakfın deneyimli eğitmenlerinden dinleme olanağı bulacak. Öğrencilere makine kullanımları ve malzemeler hakkında bilgiler verecek olan eğitmenler sektörde eklemeli imalatın nasıl kullanıldığını anlatacak ve bu alandaki örnek çalışmaları paylaşacak.