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17 otel, tesis ile 5 bin yatak kapasitesine sahip ve Türkiye'nin ilk ve en büyük kış sporları merkezi olan Uludağ'da bir gece konaklama maliyeti ne kadar? Detaylar haberimizde…Esmanur GÜLBAHAR / Ömer DEMİR / Musa YEŞİLDAĞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kış sezonunun açılmasıyla beraber Uludağ’a talep bir hayli arttı. Bu talep artışının ardından gelen fiyat merakı da insanların aklında kalan en büyük soru işaretlerinden oldu. Uludağ’da turizm işletmecisi olan Ertan Soyak, Herkes Duysun muhabirine 2024 kış sezonu fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BİR GECE 3-4 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Kendi işletmesinin fiyatlarının gayet ekonomik olduğunu belirten Ertan Soyak, “Uludağ’da turizm işletmelerim var. Fiyatlarımız diğer otellere kıyasla gayet ekonomik olduğu için bu konuda içimiz çok rahat diyebilirim. Ortalama 3-4 bin liradan başlıyor. Hafta içi ve hafta sonu tarifesi tabii ki değişkenlik gösterir. Ayrıca sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, beş çayı, akşam yemeği ve gece çorbası olarak hizmet veriyoruz. Bu durumdan misafirlerimiz gayet memnun, herhangi bir sıkıntımız da yok.” dedi.

DEPREM VE PANDEMİ ULUDAĞ’I KÖTÜ ETKİLEDİ

Deprem, pandemi ve yağış oranının geçen 2 yılı oldukça kötü etkilediğini dile getiren Soyak şu ifadeleri kullandı:

“Malumunuz büyük bir deprem faciası ile karşı karşıya geldik. Yağış oranı da bunu etkileyen faktörlerden biridir. Araya pandemi de sıkışınca geçtiğimiz seneler bizim için daha kötü geçti diyebiliriz. Uludağ bölgesi olarak ben inanıyorum ki hem Kayseri’den hem Kartalkaya’dan fiyatlarımız çok çok daha iyi. Kayak sporu yapmak için en güzel fiyatların Uludağ’da olduğu ortada.”