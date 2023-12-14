Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yıldırım Belediyesi Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, ortak kullanım alanlarında kullanılan elektriğin bir bölümü güneş enerjisinden sağlanırken, peyzaj sulamaları ise yağmur sularından yapılacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, Ulus Mahallesi’nde 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgedeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ne ait kentsel dönüşüm projesi 4 blok, 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere 312 iş yeri bağımsız bölümden oluşacak. 291 araçlık otoparkı, sosyal donatı alanları ve yeşil alanları ile tamamlandığında örnek bir yaşam alanı oluşturacak.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Depreme dayanıksız, güvenliksiz, günümüz beklentilerine cevap vermeyen yapı stoğunu, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, ulaşılabilir, modern yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu hedefle ilçemizde Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle 11 farklı kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor. Yine özel sektör eliyle yapılan ve bizim desteklediğimiz projeler göz önüne alındığında binlerce konutun dönüşümünü sağlamış olacağız” diye konuştu. Yıldırım’da hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin uygulandıkları bölgeler, vatandaşların talep ve beklentileri gibi parametreler esas alınarak özgün bir şekilde hazırlandığını aktaran Başkan Yılmaz, “Mevlâna bölgesinde ‘yerinde dönüşüm’ modeli uygularken, Çınarönü’nde taşıma yöntemi ile dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Ulus Kentsel Dönüşüm projemiz de özgün ve örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. Bu projemizi hazırlarken, çevre dostu olsun istedik, bir farkındalık oluşturalım dedik. Proje kapsamında yer alan ortak alanlarının aydınlatılması için kullanılacak elektriği bir kısmını güneş enerjisinden sağlayacağız. Sulama için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem geliştireceğiz. Yine projemiz elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şarj istasyonları yer alacak. Bizim ‘Yeşil Dönüşüm’ diye adlandırdığımız projemiz bundan sonraki çalışmalara örnek teşkil edecek” ifadelerini kullandı.