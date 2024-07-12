Unesco Derneği eylül ayının ilk haftası sonuçlanacak olan ‘UNESCO Ulusal Fotoğraf Yarışması’ hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa UNESCO Derneğinin bilgilendirme toplantısı, Bursa UNESCO Söküm Müzesi’nde gerçekleşti.

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, Bursa UNESCO Derneği, Bursa UNESCO Söküm Müzesi ve Söküm-Somut Olmayan Kültürel Miras ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

UNESCO’ya kayıtlı olan 195 devlet olduğunu belirten Başkan Özaslan, “UNESCO’nun merkezi Paris’tedir. Her devlette bir milli komisyonu var. Türkiye’de ise Kültür Bakanlığına bağlı Ankara’da özel bir kurumdur ve 1949’da kuruldu. Söküm müzesinin ilki ise dörtlü katılımla Ankara’da kuruldu. Bursa UNESCO Söküm müzesi ise Nilüfer Belediyemizin bize tahsis ettiği bu binayla, dernekteki arkadaşların desteği ile kuruldu. İçeride 15 farklı el sanatçısının olduğu örnek bir müzedir. Profesyonel ustalar var.” dedi.

BURSA UNESCO DERNEĞİ NASIL KURULDU?

Dernek olarak 1998 yılında kurulduklarını dile getiren başkan Özaslan, “Dernek, ‘Tophane UNESCO Gençlik Derneği’ adıyla kuruldu. 2014’te Bursa ve Cumalıkızık’ın UNESCO Dünya mirası olması ile dernek adı ‘Bursa UNESCO Derneği’ olarak değiştirildi. Çalışmalarından bazıları Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine Bursa’dan yeni unsurlar girebilmesi ve topluma UNESCO bilincinin aktarılmasıdır.” dedi.

SÖKÜM VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS NEDİR?

2 kültürel miras olduğunu vurgulayan Başkan Özaslan, bunların ‘Söküm ve Somut olmayan kültürel miras’ olduğunu açıkladı.

Somut olmayan mirasları 5 madde de açıklayan Başkan Özaslan, “Türkiye, bugün itibariyle UNESCO’dan tescillenmiş 30 Söküm mirasına sahiptir. Dünya’daki 145 devletin 730 Soküm mirası içerisinde Çin’den sonra en çok mirasa sahip 2. ülke konumundadır. Somut olamayan kültürel miras, insanların yaşamında atalarından devşirerek getirdiği ve insanların çeşitli yemek kültürlerinin, tedavi yöntemlerinin geldiği bir miras sistemidir. Somut olmayan mirasın Birinci sırada sözlü anlatım ve gelenekler var. Örneğin ninemiz bize ninni söylerdi ve uyurduk. İkinci sırada gösteri sanatları var. Önceden Karagöz vardı, meddah vardı. Bunların korunmasını istiyoruz. Üçüncü sırada toplumsal uygulamalar, ritüeller ve festivaller var. Manisa’da mesir macunu etkinlikleri var. Hıdırellez var. Dördündü sırada halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar var. Örneğin; Mimar Sinan’ın yaptığı Selimiye Camii var. Çocuğun ateşi varsa sirkeli su vardır. Halkın kendi tedavi yöntemleride buna dahildir. Yemek kültürüne buna dahildir. Son olarak ise el sanatları geleneği var. El sanatlarında somut olmayan kültürel mirasların tanımlamasıdır.” dedi.

BURSA UNESCO SÖKÜM MÜZESİ'NDE NELER VAR?

Kasım 2023’te Misi’de açılan Türkiye’nin 2. SÖküm Müzesi ile Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması, korunması, uygulanması ve geleceğe aktarılması konusunda faaliyetler olduğunun altını çizen Başkan Özaslan, “Müzemizde el sanatları uygulaması var, Karagöz oyunu var. Bursa’da 700’den beri gezek kültürü var. El sanatlarına sahip 14 tane sanatçımız var. Masal ve hikaye anlatımı var. Yerli yabancı her kesimden ziyaretçi var. En önemli kitlemiz ise çocuklardır.” şeklinde konuştu.

UNESCO, TÜRKİYE’DE AKREDİTE OLMUŞ 8 STK ARASINDA YERİNİ ALDI

Türkiye’de akredite olmuş 8 STK arasında yer aldıklarını söyleyen Başkan Özaslan, “UNESCO Derneği 11-12 Haziran’da Paris’te somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi taraf devletler 10. Genel Kurulunda, sözleşmeye taraf 183 üye devletin delegasyonunca oylanarak, Somut Olmayan Kültürel Miras konusunda UNESCO’ya danışmanlık hizmeti vermek üzere akredite edildi. Derneğimiz dünyadaki akredite olmuş 270 STK içerisine girdi, Türkiye akredite olmuş 8 STK’sı ile 70 devlet içerisinde ilk 10 devlet arasında yerini aldı.” dedi.

UNESCO ULUSAL SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS FOTOĞRAF YARIŞMASI

Başkan İlker Özaslan, son olarak fotoğraf yarışmasıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Başkan Özaslan şu ifadeleri kullandı:

“Değerli akademisyen ve uzman fotoğraf sanatçılarından 9 kişilik Seçici Kurul oluşturulmuştur. Yarışmamız 21 Nisan'da başlamış olup 21 Ağustos'ta sonuçlanacak ve seçici kurul Eylül ilk haftası sonuçları belirliyecektir. Ödül törenimizde eylül ayı içersinde gerçekleşecektir.1. altın madalyaya 30.000 TL, 2. gümüş madalyaya 20.000 TL, 3. bronz madalyaya 10.000 TI, UNESCO madalyaya 50.000 serie özel ödülüne 5.000 TI, mansiyonlara 5000'er TL, sergilemelere 1000'er TL ödül verilecektir.

200 civarı fotoğraf sanatçısının ve 700 civarı fotoğrafın katılımını beklemekteyiz. Bugün itibariyle 73 sanatçı ve 226 fotoğraf katılımı gerçekleşmiştir. Yarışma TFSF Disiplin ve denetimi altında yapılmaktadır. Başvurular online olarak anlık izlenebilmektedir. Bu yarışma sonunda dereceye giren yaklaşık 40 fotoğraf 31 Aralık tarihine kadar Bursa'nın değişik sergi 3'er hafta süreyle sergilenecektir. 2025 Ocak-Şubat-Mart aylarında ise Resim sergimiz Ankara, İstanbul ve İzmir'de sergilenecektir. Yarışma sonunda ayrıca yarışmaya katılan sanatçıların, fotoğrafların, seçici kurulun, paydaş kurumların ve sponsorlarımızın yer aldığı Yarışma Kitapçığı bastırılacak olup kültür arşivimize kazandırılacaktır. Bu önemli ve kapsamlı fotoğraf yarışmamızdaki partnerlerimiz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Görsel Kültür Derneği ve Geleneksel Sanatlar Derneği 'dir. Amacımız partnerlerimiz, sponsorlarımız ve siz değerli medyamız ile bu önemli araştırma, bulgu ve arşiv amaçlı ulusal düzeydeki geniş kapsamlı fotoğraf yarışması ile Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarımıza sahip çıkmak ve Türk kültürüne katkı sağlamaktır. Dernek olarak tüm üyelerimiz tüm paydaşlarımızla insanlığa, ülkemize ve Bursa'mıza yapacağımız hizmetler ve elde edilecek kazanımlar bizim için onurdur.”