Bursa Valisi ve aynı zamanda Toprak Kurulu Başkanı Mahmut Demirtaş, il genelinde tarım arazilerinin ifrazı mümkün olmayan parçalara bölünmesi ve izinsiz yapılaşmasına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Son zamanlarda vatandaşların kırsal mahallelerde mülk edinerek şehrin kalabalığından uzaklaşıp dingin bir yaşam için yoğun talepler olmaya başladığına dikkati çeken Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, fırsat bilen bazı çevrelerin Bursa genelinde tüzel kişilikler kurularak tarım arazileri satın aldığını ve bu arazilerde 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında  "Tarım  Dışı  Kullanım  İzni"  alınmadan  ve  üzerinde  imar  planı yapılmadan  kooperatif  yönetimleri  tarafından  tescili  mümkün  olmayacak  şekilde  fiili  hisseler oluşturulduğu ihbarlarını aldıklarını kaydetti. 

ARAZİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI VE AMACI DIŞINA KULLANIMA HAPİS VE PARA CEZASI

Söz konusu bu girişimlerin 'hayalden öte' olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hayali  parseller  arasına  yollar  yapılarak,  su  ve  elektrik  hattı  döşenerek imar parseli gibi pazarlandığı, dolayısıyla tarım arazilerinin kullanım bütünlüğünün bozulduğu, üretimden koparıldığı ve  kanunun amacına aykırı olarak hobi bahçesi olarak kullandırılarak tarım arazilerinin tahrip edildiği ve kaçak yapılaşmaya neden olunduğu gözlemlenmektedir. 5403  sayılı  Toprak  Koruma  ve  Arazi  Kullanımı  Kanununun  21.  Maddesinde  "Tarım  arazilerini, tescili  mümkün  olmayan  fiili  hisseler  oluşturarak  arazinin  hisselere  tekabül  ettiği  kabul  edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık  ilişkisi  kurarak  devretmek  veya  bu  işlere  aracılık  etmek  suretiyle  arazinin  bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilir. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında 50 bin Türk Lirasından 250 bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar." hükmü bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 5403  Sayılı  Toprak  Koruma  ve  Arazi Kullanımı  Kanunu'na  dayanılarak  çıkartılan  Tarım  Arazilerinin  Korunması  Kullanılması  Ve Planlanmasına  Dair  2023-6  No'lu  Genelgenin  18.  Madde  4.  Fıkrası kapsamında yer alan fiilleri işleyenler için fiilin işlendiği arazinin büyüklüğü 0 ile 0,5 hektarı için 50 bin Türk Lirası, 0,5 ile 2 hektarı için 100 bin Türk Lirası, 2 ile 5 hektarı için 150 bin Türk Lirası, 5 ile 10 hektarı için 200 bin Türk Lirası, 10 hektardan fazlası için 250 bin Türk Lirası idarî para cezası verileceği kaydedildi.

Bilecik ve ilçeleri beyaza büründü! Bilecik ve ilçeleri beyaza büründü!

Vali Demirtaş, bu konuda tarım  arazilerinin  geri  dönüşü mümkün  olmayacak  şekilde  kaybına sebep  olunmaması,  üretimden  uzaklaştırılarak  arazi  tahribatına  sebebiyet  verilmemesi,  bilinçli veya bilinçsiz hisse satın almak suretiyle kooperatif üyesi olan vatandaşların ciddi yaptırımlara maruz kalarak mağduriyet  yaşamaması  için  bu  tür  oluşumlara  müsaade  edilmemesi,  tespiti  halinde  il/ilçe  Tarım  ve  Orman  Müdürlükleri,  ilgili  belediyeler, kolluk  birimlerinin Bursa genelinde seferberlik başlattığını ifade etti