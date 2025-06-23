Bursa Valiliği, kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması amacıyla 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında her türlü toplantı, yürüyüş ve etkinliği yasakladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca, kamu düzeninin bozulmasını önlemek, toplumsal barışı korumak ve provokatif olayların önüne geçmek amacıyla önemli bir karar aldı.

Söz konusu duyuran Valilik, Bursa il genelinde 5 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı getirildi.

Yasak kapsamında, 23 Haziran 2025 saat 00.01’den 27 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar Bursa’da: park ve bahçeler, genel yollar, kamu binalarının önleri, sivil toplum kuruluşlarının önleri, umuma açık kapalı ve açık alanlar dahil olmak üzere her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması yasaklandı.

Valilik, söz konuu kararın milli, vicdani ve insani değerlere zarar verebilecek durumların engellenmesi ve vatandaşlar arasında olası çatışmaların önlenmesi için alındığını vurguladı.