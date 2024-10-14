Bursa Valiliği, Vali Erol Ayyıldız adına aradığını söyleyerek yardım talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSXA (İGFA) - Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan uyarıda, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın adına vatandaşları arayan dolandırıcıların yardım adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Yapılan açıklamad şu ifadelere yer verildi;

"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Son günlerde bazı şahısların Valimiz Sayın Erol Ayyıldız adına aradığını söyleyerek çeşitli sebepler ile yardım talebinde bulundukları ve bu şekilde DOLANDIRICILIK faaliyeti yürütmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal güvenlik birimlerine veya Valiliğimize (0224 225 19 00) bilgi vermeleri önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; hayırsever iş insanları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak sizlerden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu hatırlatırız.

Kamuoyuna önemle duyurulur."