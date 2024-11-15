Bursa Valiliği, Cumartesi sabah saat 08:00'de başlayıp gece 23:59'a kadar sürmesi beklenen fırtına için uyarıda bulundu.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ardından Bursa Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı 16.11.2024-08.00 / 16.11.2024-23.59 saatlerinde tedbirli olmaları gerekmektedir '' uyarısı yapıldı.

Kaynak: igf