Bursa Valiliği, kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son meteorolojik olaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa'da rüzgârın kuzey yönlerden yer yer fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden itibaren kuzeye dönmesi ile birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklendiğinin altı çizildi.

Kuzey, doğu ve sahil kesimlerindeki Bursa'nın ilçelerinde yağışın karla karışık yağmur, güney ve batısında ise yükseklerde gece yarısından itibaren kar şeklinde olacağı tahmin edildiği belirtilirken, kar yağışının yer yer kuvvetli (5-20 cm) olacağı değerlendirildiğinden ulaşımda aksamalar (Ankara-Bursa yolu, Bursa-Bozüyük (Mezitler Geçidi), buzlanma, don (Karacabey ilçesi başta olmak üzere Bursa'nın tamamında Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.