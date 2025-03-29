Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Erol Ayyıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni içinde bulunduran on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i idrak etmenin ve tekrar kavuşmanın duasını ederken, Yüce Rabbimizin bizlere katından bir müjde ve mükafat olarak sunmuş olduğu bayrama kavuşmanın şükrü ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bayramlar; manevi duygularımızın coştuğu, milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan “sevinçte ve kederde bir arada olma” geleneğinin hayat bulduğu zamanlardır.

Özellikle ömrünü bizlere ve topluma hizmete adamış büyüklerimize, kimsesizlere ve muhtaçlara bayram sevincini yaşatmak, bayramın anlamını derinleştirecektir. Bu bayram da başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zorlukların son bulmasını diliyor, tüm dünyada huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzuluyoruz.

Ramazan Bayramı’nın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, saygıdeğer Bursalı hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.