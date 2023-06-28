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Tertip edilen bayramlaşma programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Fevzi Zırhlıoğlu, Selçuk Türkoğlu, Hasan Toktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Feridun Yılmaz, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Bursa protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşma programında Vali Yakup Canbolat, protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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