Bursa Büyükşehir Belediyesi katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim politikalarını bilgi ve deneyim paylaşımıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları karşılıklı deneyim paylaşımı için bir araya gelerek kıyaslama faaliyeti gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda stratejik planlama, performans programı yönetimi ve yazılımları, proje yönetim sistemleri ve yazılımı ile kurumsal yönetim modeli olan yalın belediyecilik çalışmaları değerlendirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Veysel Çıplak, Şube Müdürü Rıdvan Mert ve birim personellerinin katıldığı programda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper Bayrak, Stratejik Yönetim Şube Müdürü İbrahim Ay, Yalın Yönetim Şube Müdür Vekili Ömer Döğen ile birim personelleri de hazır bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “DijiStrateji Projesi” kapsamında hayata geçirdiği, proje ve faaliyet bilgilerinin tek platformda toplandığı ve analiz edildiği, ilerleme durumlarının anlık izlenip raporlandığı, iş zekası ve karar destek sistemi olan Proje Yönetim Sistemi ile e-belediye uygulamasında bulunan Stratejik Planlama Bilgi Sistemi üzerinden yürütülen stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporu süreci katılımcılarla paylaşıldı.

Kurumsal kaynakların kullanım verimliliğini artırarak, vatandaş memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerel yönetimlerde yönetim modeli olarak ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyesinde başlatılan yalın uygulamalar, yalın dönüşüm çalışmalarına yönelik model kurgusu, eğitim konuları, başarılı uygulama ve sonuçları ile sürdürülebilirliğe yönelik tedbirler ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirdiği kurumsal yönetim yaklaşımlarını diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşmayı ve değer paylaşımını sürdürecek.