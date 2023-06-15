BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.BURSA (İGFA) -BESOB’a iade-i ziyarette bulunan Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve bilgi kirliliğini gidermek için açıklamalarda bulundu.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol; büyük yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen mükelleflerin başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi www.gib.gov.tr veya vergi dairesi müdürlüklerine 3 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru yapılacağını ve 31 Temmuz’a kadar da ödeyebileceklerini belirterek, bu konuda hatırlatmalarda bulundu. Hüseyin Erol, kanun kapsamında yalnızca birinci taksite dair bir ertelemenin söz konusu olduğunun altını çizerek, temmuz ayı sonuna kadar, hem birinci hem de ikinci taksit ödemelerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

BURSA’DA TİCARET DURMADI

Ziyarette kendilerine eşlik eden oda başkanlarının sorularını da yanıtlayan Hüseyin Erol, Bursa’nın güçlü bir şehir olduğunu ve oturmuş bir sistemde göreve geldiği 2,5 yılda epey yol aldıklarını söyledi. Erol, “Bursa, Türkiye’nin dördüncü büyük ili gibi görülse de ikinci büyük il olduğu alanlar da var. İhracat ve ticarette büyüklüğü yadsınamaz. Bu güçle, pandemide de sonrasında da Bursa’da ticaret durmadı. Hayat canlıydı. Büyük ölçekli işletmeler yola devam ettiği için rakamsal olarak gerileme hissedilmedi” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başanı Fahrettin Bilgit de, dijitalleşmeye yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Bilgit, küçük işletmeleri teknoloji ile tanıştırmaya odaklandıklarından bahsederek, “Üyelerimize hizmet veren BESOB Dijital Dönüşüm Ofisi ile bu hedefte epey yol katettik. Diğer yandan Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde Sürekli Şeğitim Merkezi ile gençlerimiz için de çalışıyoruz. E-ticaret ve e-ihracatta işletmelerde neler yapıldığına yönelik pilot çalışmalar yürütüyoruz. Bir yandan esnafımızın gelişimini sağlıyor, diğer yandan gençlerimize esnaflığı öğretiyoruz. Almanya meslek okulları ile gelişmiştir. Bugün elinde sanatı olan diplomaya gereksinim duyulmaksızın 35-40 bin TL maaş alabilir pozisyonlara geldi. Gençlerimiz de böyle olsun istiyoruz. Almanya modeli meslek okulları ile gelişmeyi hedefliyoruz” dedi. Bilgit ayrıca, AB destekli projeler hakkında da gençlere bilgiler verildiğini dile getirdi.