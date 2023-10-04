Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün evsahipliğinde düzenlenen Voleybol Balkan Kupası tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer, Bursa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve katılımcı ülke temsilcileri katıldı.

4-7 Ekim tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yanısıra Bosna Hersek’in OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya’nın Ok Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova’nın KV Peja, Yunanistan’ın Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan’ın MOK Spartak SC takımlarının mücadele edeceği organizasyonda Gökhan Dinçer tüm takımlara başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a destekleri nedeniyle teşekkür eden Dinçer, “Öncelikle şehrimize gelen tüm takımlara hoşgeldiniz diyorum. Balkan Kupası’nın sakatlıksız ve güzel geçmesini temenni ediyorum. Şehrimizin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon. Bu sene voleybol adına güzel bir sezon geçti. Biz de geçtiğimiz sezon iyi bir sırada yer alarak Balkan Kupası'na katılma hakkı kazandık. Biz de iyi bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Bu organizasyonun Bursa’ya alınmasında destekleri nedeniyle ve her zaman sporun büyük destekçisi olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyona katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabakalarda ekipler 2 grupta mücadele edecek.

Balkan Kupası’nda şampiyon ise 7 Ekim’de oynanacak final müsabakasında belirlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası son 32 turunda Norveç’in Forde BVK takımıyla eşleşecek.