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Türkiye’de ilk kez belediyelerde yalın yönetim uygulamasını hayata geçiren ve bu yöntemle yaklaşık 800 milyon TL’lik tasarruf sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısı Yalın Belediyecilik Sempozyumu’nda ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı.

Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, vatandaş için değer üretmeyen ancak kaynak tüketen her şey gereksiz ve israf olarak tanımlandı. Tüm çalışmalar yalın yönetim metotları kullanılarak israftan arınma prensibiyle yapılıp, yaklaşık 800 milyon TL’lik tasarruf sağlandı.

Personel, araç, ekipman ve zaman başta olmak üzere tüm hizmet birimlerinde verimlilik artışı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin yalın uygulamaları, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen Yalın Belediyecilik Sempozyumu ile kamuoyuna duyuruldu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve bürokratların katıldığı törenle başladı.

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en önemli gündeminin sürdürülebilirlik olduğunu, sürdürülebilirliğin temelinin de kaynak yönetimi olduğunu kaydetti. Mevcut kaynakların en verimli şekilde yönetilmesinin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bütün belediyeler, ‘sürdürülebilir kaynak verimliliği nasıl sağlanmalı?’ sorusuna cevap arıyor. Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, bu soruya 2 gün boyunca cevap arayacağız. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak dönemin başında artan rutin giderlerimizi azaltmak amacıyla radikal bir uygulamayı hayata geçirdik. Özel sektörün uzun yıllardır uyguladığı yalın yönetim modelini, yalın belediyecilik adıyla kamuda uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki biz bunu başardık. 3,5 yıl gibi bir zaman oldu ama daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

ÖLÇEMEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YÖNETEMEYİZ

Artan rutin giderlerin, bütün kamunun önemli bir problemi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, değer akışlarını yöneterek metotları ve kaynakları değiştirdik, sürekli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz, anlayışına sahibiz. Yalın uygulamalardan elde ettiğimiz yıllık kazanım miktarı 800 milyon TL civarında. Kamuda radikal uygulamalar yapmak yönetici için riskli bir durumdur. Çünkü bu kararlılık ve cesaret isteyen bir süreçtir. Biz bu yola çıktığımızda birçok arkadaşımızın dahi tereddütleri vardı. Değişim zordur, değişimi yönetmek ise daha da zordur. Eğer farklı bir sonuç bekliyorsak yöntemlerimizi mutlaka değiştirmeliyiz. Yalın dönüşüm alanında kurumumuzda çalışma yürüten yalın ekip üyelerine, bu uygulamaya inanan, değer üreten bütün personel ve yöneticilerime teşekkür ederim. Sempozyumun beklenen faydayı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

DİJİTALLEŞME VURGUSU

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Cumhur İttifakının en büyük belediyesi olması dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Aktaş’ın yaptığı çalışmalardan Konya olarak faydalandıklarını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir olarak, Bursa’yı yakından takip ettiklerini ve iyi uygulamaları örnek aldıklarını söyledi. Bursa’da yalın belediyecilik uygulaması ilk başladığında da yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Biz 2014’te Büyükşehir olduk, Bursa ise 1987’den itibaren Büyükşehir. Bursa’nın, hızlı büyüyen ve değer katan, Türkiye’yi doyuran bir özelliği var. Bizim örnek almamız gereken bir yer. Tecrübe pahalı bir şey. Kendin bedelini ödeyip, tecrübe edersen sıkıntıdan kurtulamazsın. Bursa nasılsa tecrübe etmiş, gelip soruyoruz: Nasıl yaptınız? Doğru mu? Yanlış mı? Danışan yanılmaz. Biz şehre pahalıya mal oluyoruz. Sonucu garanti olmayan işlerden uzak durmanız lazım. Bursa iyi istikamette ilerliyor" diye konuştu.