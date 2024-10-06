Bursa'da Yenişehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Büyük Reşitpaşaspor’u evinde 3-2’lik skorla mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı.BURSA (İGFA) - Yıllar sonra yeniden kurulan ve Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı bugün ilk sınavını başarıyla tamamladı.

Büyük Reşitpaşaspor’la 100. Yıl Cumhuriyet Spor Tesisleri’nde karşılaşan Yenişehir Belediyespor, ilk sette 1-0 geriye düşmesine rağmen, maçı 3-2 kazanmayı başardı. Galibiyet sevincini tribünleri dolduran Yenişehirlilerle paylaşan Yenişehir Belediyespor oyuncuları, sahada kutlama yaptı.

Maç sonrasında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Her biri birbirinden değerli oyuncularımız aylardır sezona hazırlanıyorlardı. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak, ilçemizdeki voleybol kültürünü desteklemek adına üzerimize düşen ne varsa yaptık. Büyük Reşitpaşaspor tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekipti. Onlara karşı çok iyi mücadele ettik. Takımımızı yeni oluşturmamıza rağmen oyuncularımız kısa zamanda uyum sağladı. Bu tecrübeyle takımımız önümüzdeki maçlarda çok daha iyi olacak” diye konuştu.

‘HALKIMIZ BU COŞKUYU ÖZLEMİŞ’

Yenişehirlilerin voleybol maçlarını özlediğini ifade eden Başkan Ercan Özel, “Tribünler tıklım tıklım doluydu, genci, yaşlısı, çocuğu buradaydı. Birçok kişi ailesiyle birlikte geldi ve takımımızı destekledi. Tribünlerimiz çok coşkuluydu. Halkımız bu coşkuyu özlemişti” diye konuştu.