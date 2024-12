Bursa Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Topluluğu’nu ağırlayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Gençlere yönelik gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, Yenişehir’i ‘Genç Dostu Şehir’ yapacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Topluluğu Başkanı Rümeysa Döngel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Sude Şişman, Berra Nur Selçuk, Aleyna Bostan, Nimet Rüveyda Çeker, Sevda Tiftik, Öğretim Görevlisi Hasan Er ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti. Türkiye’nin dört bir yanında gelip Yenişehir’de okuyan öğrencilerin daha fazla sosyal hayata katılıp, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerde bulunması adına hazırladıkları projeleri Başkan Ercan Özel’e sunan Öğrenci Topluluğu Yönetimi, taleplerinin tümüne olumlu yanıt aldı. Başkan Ercan Özel’in, gençlere verdiği önemden dolayı teşekkürlerini sunan Öğrenci Topluluğu Başkanı Rümeysa Döngel, “Bizleri dinleyen, iletişime açık ve fikirlerimize önem veren bir belediye başkanıyla tanıştığım için çok memnun oldum. Taleplerimizin hepsine olumlu yanıt verdiği için Öğrenci Topluluğu üyeleri adına Başkanımız Ercan Özel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN KENTİ

Gençlerin her zaman yönetimde söz sahibi olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, “Kötülükten arınmış, art niyeti olmayan, tamamen yaşadıkları bölgeyi güzelleştirmek için fikir üreten gençlerimize hem şehrimizin hem de ülkemizin ihtiyacı var. Genç fikirler bize her zaman ilham kaynağı olmalıdır. Yenişehir’de gençlere yönelik yapacağımız projelerde, Öğrenci Topluluğu bizim en yakın yol göstericimiz olacaktır. Onların taleplerini karşılamak bizim yerel yönetici olarak görevimizdir. Yenişehir’i ‘Genç Dostu Şehir’ haline getirmek istiyoruz. Kültürün, sanatın ve sporun kenti haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle genç fikirlere her zaman ihtiyaç duyacağız. Bizler de gençlerimiz için Yenişehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.