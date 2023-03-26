Üretken belediyeciliğin Bursa’daki tek adresi Yenişehir’de Davut Aydın başkanlığındaki yerel yönetim, hayata geçirdiği projelerle tarih ve tarım şehri ilçenin kaderini değiştirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti’nin banisi Osman Gazi’nin bizzat kurduğu ilk başkent Yenişehir’de, Davut Aydın başkanlığındaki yerel yönetimin kent estetiğinden istihdama, altyapıdan sosyal belediyeciliğe gerçekleştirdiği yatırımlar ilçenin çehresini değiştirdi.

Yenişehir’deki 4 yıllık icraat süresini değerlendiren Belediye Başkanı Davut Aydın, 2019’da göreve gelmeden önce ilçe halkına söz verdikleri 16 önemli projeden 15’ini hayata geçirdiklerini açıkladı. Geçen 4 yılda ilçeye kazandırılan bütün hizmetlerin;ilkelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği “Üretken Belediyecilik” anlayışıyla

gerçekleştirildiğinivurgulayan Başkan Davut Aydın, “Aynı ilke ve duruşla ilçemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

YÜZDE 94'Ü GERÇEKLEŞTİ

“Bundan 4 yıl önce Yenişehir tarihtir, kültürdür, Türk tarihinin en önemli kavşak noktasıdır” diyerek yola çıktıklarını anlatan Belediye Başkanı Davut Aydın, vaatlerin gerçekleşme oranının yüzde 94 olduğunu belirtti.

“Şeffaf, üretken ve katılımcı olduğu kadar liyakati de esas alan bir anlayışla çıktığımız bu yolda şimdi sıra vaat ettiğimiz 16 yatırım arasında yeralan Yenişehir Kapalı Hayvan Pazarı Projesine geldi” diyen Belediye Başkanı Davut Aydın, özellikle ilçedeki hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürecek söz konusu yatırımın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. İçinde büyükbaş ve küçükbaş satış alanı, araç dezenfeksiyon tüneli, hayvan indirme-bindirme rampaları, ibadethane, tuvalet, banyo ve kafeteryanın da yer alacağı Yenişehir Kapalı Hayvan Pazarı Projesinin hizmete alındığında sadece Bursa değil Türkiye’ye örnek olacağını belirtti.

POZİTİF AYRIMCILIK

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yerel yönetim olarak engelliler, çocuklar ve kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, çocukların okul öncesi eğitimden faydalanmaları için Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ana Kucağı Eğitim Merkezini halkın hizmetine sunduklarını, çocukların ücretsiz bir şekilde eğlenebilecekleri, içinde kum havuzu, kaydırak, trambolin, atlı karınca ve çeşitli oyuncakların olduğu kapalı oyun alanımız, ailelerimizin ise yemeklerini yiyebilecek, çaylarını içebilecekleri, kafeterya ve çay bahçemizin de içerisinde bulunduğu ‘Sosyal Tesis ve Çocuk Alanımızı’ hizmete açtıklarını kaydett.

Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılarak engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlayabilmek ve sosyal hayata kazandırabilmek adına, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Oyun Alanlarımızı faaliyete geçirdiklerini ifade eden Başkan Aydın, Su Deposu Kır Düğün Salonu ile evlilik kararı alan bütün çiftleri 50 bin TL’yi bulan düğün salonu masrafından kurtardıklarını anlattı.

Başkan Davut Aydın, BEBKA ortaklığıyla açtığımız ‘Sinanpaşa Medresesi Yeni Nesil Girişimcilik Merkezi’ ile kadın ve gençlerimizin girişimcilik eğitimlerine başladıklarını söyledi.

Tarımda öncü olma yolunda ilerleyen Yenişehir’e, Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisini kazandırarak, çiftçilerin aracısız ürünlerini zamanında pazara sunabilmelerine olanak sağladıklarını, ilçemize özgü tarım ürünlerinin marka tescillerinden tutun da ürün katma değerini arttırıcı faaliyetlere yönelik birçok çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

“Gönülde Yenişehir varsa, orada hizmette gönülden olacaktır" diyen Başkan Davut Aydın, "Gönlümüzdeki Yenişehir"le, hayalimizdeki Yenişehir'e birlikte yol alacağız. Biz sadece Yenişehir’deyaşayan insanımızın hizmetkarı değil, kalbi Yenişehir için çarpan ve herdaim memleketinden hayırlı bir haber duymak isteyen on binlerce memleket sevdalısı, Türkiye’mizin farklı yerlerinde ve yurtdışındaki hemşehrilerimizin de hizmetkarıyız" diye konuştu.

Başkan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere, Bursa Milletvekillerine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve kendilerine güç veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.