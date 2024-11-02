Bursa Yenişehir’de geleneksel hale gelen belediye başkanlarının kent konseyi başkanı olması Ercan Özel’le son buldu. Seçimlerden önce Kent Konseyi’ni işlevsel hale getirmek için başkan adayı olmayacağını söyleyen Başkan Ercan Özel sözünü tuttu.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir’de belediye başkanlarının aynı zamanda Kent Konseyi Başkanı olması geleneği son buldu. Seçimden önce Yenişehir Kent Konseyi’nin aktif bir şekilde çalışacağı sözünü veren ve kent konseyinde tarafsız bir yönetim anlayışı olması gerektiğini ifade eden Ercan Özel, yine sözünü tuttu. Dün akşam Sinan Paşa Külliyesi’nde 57 delege ile gerçekleştirilen Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda tüm delegenin oyunu alan BUÜ Öğretim Görevlisi Hakan Erdoğan, Yenişehir Kent Konseyi’nin yeni başkanı seçildi. Hakan Erdoğan’ın yönetim kurulunda ise birlik ve beraberlik adına örnek bir liste oluşturuldu. Yenişehir Belediye Meclisi’nde bulunan tüm partilerin temsilcilerinin olduğu, muhtarların, ticaret ve esnaf odalarının, borsanın temsilcisinin olduğu yönetim kurulunda her görüşten ve meslekten kişiye yer verildi.

KENT KONSEYİ SİYASET ÜSTÜ OLMALI

Kent Konseyi Genel Kurulu’nda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sözlerine “Tarih bugün Yenişehir’de Kent Konseyi kültürünün yeniden doğuşunu yazmış olacak” diye başladı. Kent Konseyi’nin bir kültür olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, “Biz bugün Yenişehir’de Kent Konseyi kültürünün temellerini yeniden atıyoruz. Biz bugün burada aslında bu kısır döngüyü kırıyoruz. Kent Konseyi’nin rahat çalışması, farklı bakış açılarıyla fikir üretmesi, ilçemize değer katması için Yenişehir Belediye Başkanı olarak, Yenişehir Kent Konseyi Başkanlığı’na aday olmuyorum. Çünkü kent konseyi siyaset üstü olmalıdır. Bugün seçilen Kent Konseyi Başkanı Hakan Erdoğan’a ve yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik bir toplumun güçlü temel taşıdır. Yenişehir, istediği, özlemini duyduğu, hayalini kurduğu, birlik ve beraberliğe inşallah kent konseyini doğru ve etkin işleterek kavuşacaktır” diye konuştu.

ERDOĞAN’DAN ORTAK AKIL VURGUSU

Kent Konseyi Başkanı Öğretim Görevlisi Hakan Erdoğan da, Yenişehir’in, Osmanlı’nın ilk Baş Kenti olduğuna vurgu yaparak, “Yenişehir’in hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşması, gelecek vizyonunun ortak akılla belirlenerek, hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla, devlet kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlarımızın içinde yer aldığı Kent Konseyinin, yeni dönem Kent Konseyi Başkanı olarak göreve seçilmiş bulunmaktayım. Teveccüh gösteren genel kurul üyelerine ve Kent Konseyinin siyaset üstü olması hususunda verdiği destek için Belediye Başkanımız Ercan Özel’e ayrıca teşekkür ederim. Amacımız Yenişehir’in sorunlarını ortak akılla ortaya koyarak bunlara çözüm önerileri geliştirmek. Bu noktada Yenişehir Kent Konseyine vereceği desteğe emin olduğum Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halkına teşekkür ederim” dedi.

KAYMAKAM’DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Toplantı sonunda konuşan Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise; birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Canbaba; “Yenişehir’in birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Kent konseyi bunun için fırsat olabilir” diye konuştu.

YÖNETİM KURULU

Yenişehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Asil Üyeliklerine; Öğr. Gör. Hakan Erdoğan, Fahrettin Bilgit, Ramazan Eliaçık, Emin Sert, Mehmet İleri, Samet Düvencioğlu, Züleyha Beysel seçildi.

Yenişehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Yedek Üyeliklerine; Mehmet Akın, İbrahim Adalı, Mustafa Titis, Hayrettin Kahraman, Ekrem Polatlı, Fuat Yaman, Cengiz Aktaş seçildi.

Genel kurulun ardından Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Başkan Ercan Özel, yeni başkan Hakan Erdoğan, yürütme kurulu üyeleri ve delegelerle fotoğraf çektirdi.