Bursa Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, göletlerdeki su seviyesinin düşüşünü tarımsal kriz habercisi olarak nitelendirerek, su kaynaklarının korunması için çağrı yaptı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Çevre Platformu (YEÇEP) Sözcüsü Erkan Erdem, göletler ve su toplama havuzlarındaki ciddi seviye düşüşlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Yenişehir Ovası’nda yaz aylarında artan sulama ihtiyacına dikkat çeken Erdem, “Bu yıl da çiftçilerin en büyük dayanağı olan göletlerdeki su seviyeleri ciddi oranda azaldı. Bu sadece bir uyarı değil, yaklaşan bir tarımsal krizin habercisi” dedi.

İKLİM VE PLANSIZLIK TEHLİKESİ

Erdem, yıllardır yaptıkları uyarılara rağmen plansız sulama, kontrolsüz su kullanımı ve iklim değişikliğinin geri dönülmez bir tablo oluşturduğunu belirtti. Geçen yıl Ağustos ayında Kocasu Deresi’nin tamamen kurumasının bölge ekosistemine zarar verdiğini hatırlatan Erdem, “Çiftçiye sadece ‘tasarruf edin’ demek yetmez; destek, rehberlik ve altyapı şart,” diye ekledi.Çözüm

Tarımsal sulamada damla sulama gibi modern yöntemlerin teşvik edilmesi, yeni gölet projelerinin yanı sıra mevcut su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayan Erdem, “Bu ovada sadece ürün değil, yaşam ve gelecek yetiştiriyoruz. Su kaynaklarını korumak, Yenişehir’in geleceğini korumaktır,” dedi. Belediyeler, sulama birlikleri ve tüm kurumları önlem almaya davet eden Erdem, yurttaşlara da seslenerek, “Su tükenmez bir kaynak değil. Bugün susarsak, yarın hepimiz kururuz,” uyarısında bulundu.