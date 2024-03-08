Bursa'da Yenişehir Süt Üreticileri Birliği’nin genel kurulunda seçim yarışını Birlik Başkan Nazif Tuna’nın listesi kazandı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği’nin Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki genel kurulunda yapılan seçim yarışında iki aday yarıştı. Seçim yarışında ipi Birlik Başkanı Nazif Tuna’nın listesi göğüsledi.

Tuna’ya 158, Oktay Sinan’a 142 oy çıktı. Süt Üreticileri Birliği başkanlığına tekrar seçilen Tuna’nın yönetimi şu isimlerden oluştu: Nazif Tuna (Karaköy), Türker Tekin (Çardak), Cengiz Şen (Karasıl), Basri Doğru (Hayriye), Mustafa Kızıl (Yolören), Serhat Çoban (Kozdere), İbrahim Uysun (Çamönü), Tolga Coşkun (Selimiye)

Yenişehir Belediyesi Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki genel kurul sonrası açıklama yapan Tuna, son döneme ait çalışmalarından örnekler verdi.

Üreticilerin haklarını savunmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Tuna, 2023 yılının son döneminin süt desteklemelerinin askıya çıkarıldığı ve üreticilerin bu listeleri Birliğe gelerek kontrol etmelerini istedi. Tuna, öte yandan süt firmalarıyla sözleşme imzalandığını kaydetti.

Üreticiyle birlik arasındaki sözleşme imzalanmasının ardından Birliğin süt firmalarıyla sözleşme imzaladığını anlatan Tuna, “Amacımız üreticilerimizin süt desteğini en yüksek seviyede almasını sağlamak. 2024 yılını kapsayan sözleşmelerin imzaları tamamlandı” dedi.

Bu yıl içinde ekimi yapılacak olan yem bitkisi tohumlarının temin edilerek Birliğe getirildiğini ve piyasadan daha uygun koşullarda satışına başlandığını belirten Tuna, “Fiğ, korunga, buğday, arpa, yulaf, tritikale, sorgun, Sudan otu, şekerpancarı, yem bezelyesi, silajlık mısır tohumu gibi yem bitkisi tohumlarının satışına başladık” diye konuştu.

En yüksek maliyetler arasında yer alan sanayi yemlerini piyasa koşullarının altında üreticiye satmak için Türk Şeker’le protokol imzaladıklarını dile getiren Tuna, Birlik olarak Türk Şeker’in Yenişehir Bölge Bayiliğini aldıklarını ifade etti. Bölge bayiliğini alarak üreticiyi piyasaya göre daha uygun, kaliteli ve piyasa koşullarına göre daha ucuz olan bu yemle buluşturduklarına işaret eden Tuna, “Üreticimizin alın teri olan süt bedellerinin gününde ödenmesine ön ayak olarak onların mağdur olmamasını sağladık. Süt Birliği devrede olduğu için şu ana kadar ödemelerde herhangi bir gecikme, sıkıntı yaşanmadı. Bu konuyu da titizlikle takip ediyoruz. Süt soğutma tanklarının kullanılması sayesinde tüm ulusal firmalar Yenişehir bölgesinden alım yapıyor. Bu konuda köylerde süt soğutma tankları, jeneratör gibi malzeme ve makineler Birliğimiz tarafından karşılanıyor.”