Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Afet Bilinci Projesi kapsamında afet öncesi hazırlıklar, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler ayrıntılarıyla anlatıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) Arama Kurtarma Ekibi ve Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Ronay Abis’in beraber yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında deprem farkındalık eğitimleri veriliyor.

Son olarak Turkısh Genetıcs fabrikasında deprem farkındalık eğimi verildi.

İHH Arama Kurtarma Başkanı Murat Kaya ve Temel Farkındalık Eğitmeni Ömer Mollaömeroğlu tarafından olası bir afet durumunda neler yapılabileceği konusu anlatıldı. Acil durum planı ve eğitimi, deprem sırasında yapılması gerekenler, afet planlama ve toplanma noktaları, diğer güvenlik önlemleri hakkında temel bilgilendirmeler yapıldı.

Temel Farkındalık Eğitmeni Ömer Mollaömeroğlu, "İşyerinde deprem öncesi hazırlık yapmak önemlidir. Her konuda olduğu gibi afetler konusunda da eğitimin büyük önemi bulunmaktadır. Ayrıca, iş yerindeki tüm çalışanların deprem hazırlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitim alması gerekir. Afet öncesi, sırası, sonrasında ne yapılacağı, nasıl hareket edileceğinin bilinmesine ihtiyaç var. Büyük bir kargaşanın yaşandığı bir ortamda bilinçli personelin varlığı ve sayısal oranı işyerlerinin afet hazırlığını ve müdahale kapasitesini kolaylaştıracaktır” dedi.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Ronay Abis ise projenin planlandığı biçimde sürdürüldüğünü anlattı. Abis, eğitimleri toplumun her kesimine ulaşarak vermeyi planladıklarını belirterek, bu konuda duyarlılık gösterenlere teşekkür etti.