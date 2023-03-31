Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuvada başarılı olan yarışmacılar belli oldu.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Ülke genelinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası' yoğun ilgi gördü.

İlkokul Mangala Kategorisinde İlçe 1'incisi Aydoğdubey İlkokulu öğrencisi Ebubekir Usta, Ortaokul Mangala Kategorisinde İlçe 1'incisi M. İbrahim Sünnetçioğlu Ortaokul öğrencisi Ali Usta, İlkokul Küre Kategorisinde İlçe 1'incisi Süleymanpaşa ilkokulu öğrencisi Yahya Yusuf Rim, İlkokul Q-bitz Kategorisinde Yolören İlkokulu öğrencisi Ali Mete Şanlı, Ortaokul Reversi Kategorisinde İlçe 1'incisi Yağız Mustafa Karagöz oldu.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Karakuş, turnuvayı ziyaret ederek, dereceye giren öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti.