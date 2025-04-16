Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Çayır Mahallesi’nde çıkan yangında 2 evladını kaybeden ailenin her zaman yanında olacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, geçtiğimiz günlerde Yenişehir’in Çayır Mahallesi’nde 2 kardeşin hayatını kaybettiği çıkan yangınla ilgili TGRT Haber kanalında Pınar Ergüner ile Haberin İçinden adlı programa canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe olarak büyük bir acı içinde olduklarını ifade etti. Yangının hemen ardından olay yerine gittiğini belirten Başkan Ercan Özel, acılı aileye bir kez daha başsağlığı diledi.

Yangının hemen ertesi gününde Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nün eve gittiğini ve yapılacaklar hakkında bir rapor hazırladığını anlatan Başkan Özel, şu anda dahi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yanan evde çalışmalar yaptığını dile getirdi. Başkan Özel, “Hızlı bir şekilde hem belediyemiz hem de hayırsever esnaflarımızın desteğiyle başta eşyalar olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gayreti gösteriyoruz” dedi.

İTFAİYE RAPORUNDAN ÇIKAN SONUÇ

Yangının çıkış nedeniyle ilgili eline itfaiye raporunun ulaştığını ifade eden Başkan Özel, itfaiye raporunda yangının çıkış nedeninin tam olarak belirtilemediğini, asıl nedenin bilirkişi heyeti tarafından belirleneceğini söyledi. Öte yandan sadece itfaiye ekipleri ile değil, hastanedeki doktorlarla da görüştüğünü ifade eden Başkan Ercan Özel, yangından yaralı olarak kurtarılan çocukla da yakından ilgilendiğini anlattı. Başkan Özel, acılı aileye bir kez daha başsağlığı dilerken, her zaman yanında olduklarını da vurguladı.