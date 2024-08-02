Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mahalle ziyaretlerine Kızılköy ve Hayriye mahalleleri ile devam etti.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, her hafta başka bir kırsal mahalleye giderek, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve şikayetlerini dinliyor. Geçen hafta Eğerce ve Cihadiye mahallelerinde vatandaşla sohbet eden Başkan Özel, bu hafta da Kızılköy ve Hayriye mahallelilerinin misafiri oldu. İlk olarak Kızılköy Mahallesi’ndeki kahvehanede Kızılköy Muhtarı Ali Yaşa ve mahalle sakinleriyle kahvaltı yapan Başkan Özel, daha sonra mahallede yaşanan sıkıntıları dinleyerek, yerinde incelemelerde bulundu.

‘SIKINTILARI YERİNDE İNCELİYORUZ’

Mahalle ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’imizin 71 mahalle bulunuyor. Bu mahallelerin 61 tanesi kırsalda kalıyor. Tarım cenneti Yenişehir’in her bir kısal mahallesine de eşit oranda hizmet götürmek istiyoruz. Mahalle gezilerimizde vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bizzat yerinde incelemiş oluyoruz. Kızılköy ve Hayriye mahallemizde de vatandaşımızın istek, talep ve önerilerini dinledik. Şikayetlerini gidermek için adımlar attık. Tüm kırsal mahallelerimizde sorunları giderene kadar bu mahallelerimize ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.