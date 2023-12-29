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Bursa'da Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, 30-31 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri ÇKS mesai yapacakGürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) başvurularının 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de mesai yapılacağı belirten müdürlük yetkilileri, ÇKS kaydını yaptırmayanların bu fırsatı değerlendirmesini istedi.

2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu olan üreticilerin 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını “e-Devlet Kapısı" üzerinden yapabilecekleri ayrıca dileyen üreticilerin ÇKS'ye kayıtlı oldukları İlçe Müdürlükleri'ne gelerek, 2024 üretim yılı başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.