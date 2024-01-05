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Mardin'de sağanak yağış hayatı felç etti

Mardin'de sağanak yağış hayatı felç etti

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, söz konusu olayı sosyal medya hesabından duyurarak, kazada yaralanan pilot öğrenciye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD'ın yanı sıra 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Çiçeközü mevkisinde zorunlu iniş sırasında düştü. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havalimanına yakın bölgedeye yaşanan sorun dolayısıyla eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

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