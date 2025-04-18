Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Burcun Mahallesi’nde yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım işine hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Akbıyık Mahallesi’nde gerçekleştirilen parke taşı döşeme işinin tamamlanmasının ardından ekipler Burcun Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ercan Özel, “Mahallemizin en büyük eksiklerinden biri olan bu sıkıntıyı çözmek için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalarımızı yerinde incelemek için Muhtarlar Derneği Başkanımız İsmail Yüksel ile birlikte Burcun Mahallemizi ziyaret ettik. Mahalle muhtarımız Ercüment Doğan ve mahalle sakinlerimiz memnuniyetleri defaatle dile getirdiler. Ayrıca belediye olarak mahallemizin ortak kullanım alanlarından biri olan köy kahvehanesinin boyama işlemini de tamamlayarak vatandaşlarımız için daha temiz ve ferah bir ortam oluşturduk. Daha düzenli, daha yaşanabilir sokaklar ve daha güzel yaşam alanları için adım adım ilerliyoruz. Burcun Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Öte yandan Kozdere Mahallesi’nde yapılan doğalgaz çalışmalarından sonra iç yollarının bozulduğunu söyleyen bir takipçisine yanıt veren Başkan Ercan Özel, “Kozdere Mahallesi’nin bozulan yollarını da onarmak ve konforlu hale getirmek için programımıza aldık. En kısa sürede, Kozdereli hemşehrilerimiz de rahata kavuşacak. Yenişehir’in her mahallesine eşit hizmet için dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.